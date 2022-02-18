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Корпорация "Инмаркон" - поставщик промышленного оборудования

Честно работаем более 20 лет, выстраивая долгосрочные отношения с клиентами. За это время мы сделали десятки тысяч поставок профессионального оборудования по России и на экспорт.

На нашем сайте представлено компрессорное оборудование, пескоструйные аппараты, мотопомпы, насосы, генераторы и контрольно-измерительные приборы российского и импортного производства. Прямые договоры с производителями и дистрибьюторами позволяют сохранить гарантийные обязательства перед нашими клиентами и предложить лучшую цену.

Вы можете выбрать оборудование и оформить предварительный заказ. Мы позвоним вам и согласуем все вопросы по условиям поставки. Принимаем только безналичную оплату от юридических лиц и индицидуальных предринимателей.

 

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